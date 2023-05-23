23 мая, 07:19

Алтай направил заявку в ФАИП для строительства нового здания школы

Сумма заявки составила более 745 млн рублей

ТАСС, 23 мая. Власти Республики Алтай, где ранее наблюдались нарушения по срокам ввода школ, направили заявку для участия в Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) на 2024-2026 годы для строительства нового здания школы в Горно-Алтайске. Об этом во вторник сообщил на отчете о деятельности правительства региона глава республики Олег Хорохордин во время сессии Государственного собрания - Эл Курултай.

"В Горно-Алтайске остро нуждаются в новых зданиях школа №12 и республиканский классический лицей. Правительство Республики Алтай направило в Минпросвещения России пакет документов для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов первого этапа работ по реконструкции школы №12", - сказал он.

Глава добавил, что проектная документация на строительство лицея сейчас проходит госэкспертизу. Как уточнил ТАСС пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов, заявка в ФАИП подана на сумму более 745 млн рублей.

В ходе отчета глава региона добавил, что в конце декабря в республике введена в эксплуатацию школа на 275 учащихся в селе Усть-Кокса. Кроме этого, продолжается строительство школы №7 в Горно-Алтайске, этот объект должен быть введен в 2024 году.

В феврале министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что девять российских регионов нарушили сроки по строительству и капитальному ремонту школ. В число таких регионов вошла Республика Алтай. 

Теги:
РоссияАлтайХорохордин, Олег Леонидович
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