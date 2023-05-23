"ВКонтакте" разыграет 50 уникальных токенов к 320-летию Санкт-Петербурга

Пользователям предложат тест из пяти заданий об истории города

"ВКонтакте" совместно с образовательным проектом Masters и комитетом по культуре Санкт-Петербурга представят NFT-коллекцию к 320-летию города. 50 уникальных токенов разыграют среди пользователей, которые правильно ответят на вопросы об истории города, сообщила пресс-служба соцсети.

Принять участие в розыгрыше можно в сообществе комитета. Для активации чат-бота нужно написать сообщение "Привет, Петербург!" или найти в городском транспорте специальные объявления с QR-кодами. Пользователям предложат тест из пяти заданий. Среди верно ответивших на вопросы будут случайным образом выбраны 50 человек, которые получат токены с логотипом празднования 320-летия. Обладатели токенов из коллекции CryptoSpotty будут иметь повышенные шансы получить NFT.

Все 50 NFT будут частью одной большой арт-работы, созданной художниками Masters. Они представили генеративную digital-карту города, показывающую изменения, которые претерпели архитектура и инфраструктура за 320 лет.

Обладатели NFT смогут попасть на праздничный музыкальный концерт "Классика на Дворцовой" 27 мая, в специальную зону на главной площади Петербурга. А 28 мая они смогут принять участие в праздничном фестивале "Петровские Ассамблеи 3.2.0" на "Газпром Арене". Для этого необходимо показать свой NFT сотрудникам флагманского VK Store на Невском, 28 и получить пригласительные билеты.

Ранее "ВКонтакте" распродала первую собственную NFT-коллекции CryptoSpotty, созданную в коллаборации с цифровыми художниками. Коллекцию из 8 тыс. токенов раскупили менее чем за час, а обладателями NFT стали более 3 тыс. пользователей. Самый дорогой токен от Жени Зубкова ушел на аукционе за 201 тыс. рублей. Всего удалось собрать почти 2,8 млн рублей. Полученные средства пойдут на восстановление Дома Бака в Санкт-Петербурге.