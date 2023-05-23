Россия ждет от Китая перечень организаций для запуска соглашения о безвизовых поездках

Глава МЭР Максим Решетников сообщил, что Москва направила Пекину соответствующий перечень

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Россия направила Китаю перечень туристических организаций для возобновления соглашения между странами о безвизовых поездках и ждет от китайской стороны аналогичный список. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Российско-китайского бизнес-форума.

"Основные задачи, которые мы видим по наращиванию туристического потока - это возобновление соглашения между правительствами о безвизовых турпоездках. На прошлой неделе мы направили в Китай список туристических организаций, которые готовы к приему китайских гостей на 2023-2024 годы, и сейчас ждем аналогичный перечень с китайской стороны, чтобы это соглашение в полном объеме заработало. И вместе с китайскими коллегами очень тесно работаем, чтобы уже в ближайшее время обменяться этими перечнями", - сказал министр.

В начале мая 2023 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ сообщила, что Китай впервые после начала пандемии стал одним из лидеров по туристическому потоку в Россию по итогам первого квартала 2023 года. За этот период китайские туристы совершили 6,2 тыс. поездок в РФ. Для сравнения, в I квартале 2022 года - всего 102 визита. В I квартале 2021 года Россию с туристическими целями посетили 163,4 тыс. китайцев.

Первое место по турпотоку в Россию по итогам января - марта 2023 года заняла Турция (10,1 тыс. визитов). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года турпоток оттуда вырос в два раза. Кроме того, в первом квартале 2023 года Россию посещали туристы из Германии (5,1 тыс. визитов), Туркмении (4,7 тыс.), Киргизии (4,5 тыс.), Таджикистана (3,3 тыс.) и ряда других стран.