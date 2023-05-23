Электронную туристическую визу могут запустить с июля

По словам главы Минэкономразвития, это должно существенно упростить процесс получения разрешений на посещение России

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Электронная туристическая виза может быть запущена с 1 июля 2023 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Российско-китайского бизнес-форума.

"Прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы. Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России. МИД обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года", - сказал он.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.