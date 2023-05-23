Аксенов сообщил, что соборную мечеть в Симферополе достроят в сентябре

Объект возводят с октября 2016 года, сроки завершения работ ранее неоднократно переносили

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Строительство соборной мечети в Симферополе завершат в сентябре 2023 года, сообщил журналистам во вторник глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"После заседания с президентом [РФ Владимиром Путиным] проговорил еще раз с учредителями - в сентябре этого года планируется завершение строительно-монтажных работ", - сказал Аксенов.

Мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии.

В пятницу на заседании Совета по межнациональным отношениям Путин поручил как можно скорее завершить возведение объекта.