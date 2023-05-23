Путин: здравоохранение России переживает период перемен, связанных с новыми разработками

Президент направил приветствие участникам, организаторам и гостям Национального конгресса эндокринологов "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российское здравоохранение переживает период кардинальных перемен, связанных с разработкой новых технологий, научными исследованиями и развитием персонализированной медицины, отмечает президент РФ Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям Национального конгресса эндокринологов "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение", сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Сегодня отечественное здравоохранение переживает период кардинальных перемен, связанных с разработкой современных, инновационных технологий, впечатляющими результатами научных исследований, развитием персонализированной медицины. Эти достижения позволяют добиться существенного прогресса в вопросах профилактики, диагностики и лечения эндокринных заболеваний, значительно повысить качество и доступность оказания специализированной медицинской помощи", - указывается в послании президента.

Путин отмечает, что считает важной традицию Российской ассоциации эндокринологов собирать в Москве практикующих врачей, ведущих ученых и эндокринологов, в том числе детских, а также генетиков из всех регионов РФ и из зарубежных государств. "Ваши встречи позволяют на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных, требующих приоритетного внимания проблем, сверить часы и обменяться накопленным опытом", - подчеркивается в приветствии президента.

Он выразил уверенность, что конгресс пройдет успешно, а его решения и рекомендации посодействуют консолидации профессионального сообщества, внедрению новых медицинских практик, совершенствованию деятельности отечественной эндокринологической службы.

X (XXIX) Национальный конгресс эндокринологов с международным участием "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение" проходит в Москве с 23 по 26 мая. Организатором мероприятия является Российская ассоциация эндокринологов, в числе соорганизаторов - Минздрав, Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии". Конгресс является площадкой для обсуждения новых перспективных научных проектов, ориентированных на исследования и реализацию мультидисциплинарного подхода в лечении пациентов с эндокринной патологией.