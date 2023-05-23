Оплата проезда "Кошельком" карты "Тройка" стала доступна на Ярославском направлении

При этом привычные способы покупки билетов также продолжат действовать

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Владельцы транспортной карты "Тройка" могут оплачивать проезд билетом "Кошелек" во всех пригородных составах Ярославского направления, кроме экспрессов. При этом стоимость поездки для пассажиров ЦППК не изменится, а привычные способы покупки билетов также продолжат действовать, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Теперь и на самом востребованном пригородном направлении - Ярославском появилась оплата проезда билетом "Кошелек" транспортной карты "Тройка". Стоимость поездок останется прежней, а время прохода на станции сократится на несколько секунд. Возможность оплачивать проезд "Кошельком" [карты] "Тройка" у пассажиров ЦППК появилась на участках от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино Пассажирская и Монино - во всех поездах, кроме экспрессов", - значится в сообщении.

Там уточнили, что полная стоимость проезда, оплаченного "Кошельком", не изменится. При входе на станцию с баланса пассажира спишется 30 или 47 рублей - в зависимости от тарифной зоны, оставшаяся сумма будет погашена в конце поездки.

"Тройку" необходимо валидировать как на входе, так и на выходе со станции - во избежание блокировки. Если на карте уже записан железнодорожный билет, проход осуществляется по нему. При необходимости разблокировки, следует обратиться в пригородную кассу.

"Главное преимущество [новой опции] - экономия времени, поскольку владельцам "Тройки" теперь необязательно стоять в очереди или оформлять обычный билет, достаточно пополнить баланс "Кошелька" в кассе или билетопечатающем автомате. Затраченное время на поездку таким образом существенно сократится, что, по нашим подсчетам, сэкономит людям до двух суток в год. Это особенно ощутимо на таком востребованном направлении как Ярославское, по которому мы в среднем ежемесячно перевозим 9 млн человек", - сказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов, чьи слова приводит пресс-служба.

Компания напоминает, что с 3 июня блокировка носителей будет осуществляться и на МЦД. Разблокировка на стартовом этапе будет бесплатной, но в будущем за эту услугу будет взиматься плата.