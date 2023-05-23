Число участников творческого фестиваля "Московская студенческая весна" превысило 3 тыс.

По итогам городского этапа сформирована делегация, которая будет представлять Москву на "Российской студенческой весне"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 3 тыс. студентов из 80 вузов приняли участие в фестивале "Московская студенческая весна", они продемонстрировали свои таланты в коллективных и сольных номинациях по хореографии, вокалу, театральному искусству и другим направлениям. Об этом сообщила ТАСС во вторник заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Больше 3 тыс. студентов из 80 вузов приняли участие в VIII Открытом фестивале "Московская студенческая весна". Они продемонстрировали свои таланты в 52 коллективных и сольных номинациях по 10 направлениям: хореографии, вокалу, театральному искусству и другим", - сказала Сергунина.

Организаторами фестиваля выступили Российский союз молодежи, проектный офис "Молодежь Москвы", ассоциация студентов и студенческих объединений при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики. Национальный финал программы пройдет с 26 мая по 1 июня в Перми.

"На гала-концерте все финалисты показали высокий уровень мастерства. Восемь коллективов и исполнителей получили гран-при фестиваля. Еще 183 команды и участника-солиста стали лауреатами. Самым творческим вузом признан Российский университет транспорта", - отметила заммэра.

Победителей, имена которых опубликованы в группе проекта "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте", определило жюри из более чем 50 экспертов: популярных певцов, финалистов фестивалей прошлых лет, преподавателей и авторов культурных проектов. "По итогам городского этапа сформирована делегация, которая будет представлять Москву на "Российской студенческой весне". В команду вошли 89 студентов", - добавила Сергунина.

Кроме того, в этом году впервые проводились внутривузовские и окружные этапы конкурса, самым активным оказался Центральный административный округ столицы. Более 1 тыс. зрителей увидели выступления артистов очно и 350 тыс. человек - онлайн.