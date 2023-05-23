В Запорожской области 60% школьников перестанут изучать украинский язык с 1 сентября

У этих учеников число занятий по русскому языку и литературе увеличится с шести до девяти в неделю

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Родители 60% школьников Запорожской области отказались от изучения их детьми с 1 сентября украинского языка, который в этом учебном году был обязательным предметом в школах региона, и выбрали дополнительные занятия по русскому языку. Об этом сообщила ТАСС во вторник министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

"40% [родителей] выбрали изучение украинского как родного языка, 60 процентов выбрали русский язык", - сказала министр.

В марте Шапурова сообщила, что с 1 сентября изучение украинского языка в школах области перестанет быть обязательным. К маю родители должны были выбрать, какой язык будет изучать их ребенок в новом учебном году. Украинский можно было оставить как родной язык с тремя учебными часами в неделю, при отказе от него число занятий по русскому языку и литературе увеличится с шести до девяти в неделю.

В Запорожской области 1 сентября 2022 года начали работу 173 школы, где обучаются 38 тыс. детей. По словам Шапуровой, в этом году 11-е классы заканчивают более 1,8 тыс. выпускников. В первый класс планируют набрать 4,5 тыс. человек.