Колокольцев заявил о попытках части западных стран приостановить членство РФ в Интерполе

Глава МВД подчеркнул, что политизация международного правоохранительного взаимодействия наносит ущерб общим интересам борьбы с трансграничной преступностью

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что некоторые западные страны пытаются приостановить членство РФ в Интерполе и ограничить ее возможности задействовать каналы организации для розыска преступников. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства по итогам встречи российского министра с коллегой из Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Саудом бен Наифом в Эр-Рияде.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стороны обсудили вопросы укрепления профильного двустороннего сотрудничества. "Владимир Колокольцев обратил внимание на попытки со стороны ряда западных стран ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство РФ в этой организации. По мнению министра, подобные действия подчеркивают желание некоторых участников изменить устав Интерпола, чтобы в будущем оказывать политическое давление на любое неугодное правительство", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в этом контексте особое значение имеет третья статья устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера.

Колокольцев подчеркнул, что политизация международного правоохранительного взаимодействия наносит ущерб общим интересам борьбы с трансграничной преступностью. Также он отметил, что неоднократные попытки подключить Саудовскую Аравию к антироссийской коалиции в Эр-Рияде не поддерживают, исходя из собственных оценок ситуации вокруг Украины, и Россия положительно воспринимает такой подход.

По словам главы МВД России, западные спецслужбы за счет украинского народа фактически проводят спецоперации по нелегальным поставкам оружия, в том числе переносимых зенитных и противотанковых ракетных комплексов, которые могут проявиться в любом регионе мира, в том числе в зонах интересов Саудовской Аравии. Также, находясь под внешним управлением, Украина превратилась в важную составную часть балканского маршрута доставки афганских опиатов в Европу. "Позиция Королевства Саудовской Аравии по правовому регулированию незаконного оборота наркотических средств в общем совпадает с российской", - подчеркивается в сообщении МВД РФ.

Министр сделал акцент на необходимости дальнейшего наращивания согласованных усилий по борьбе с экстремизмом и наркотрафиком. "МВД России заинтересовано в получении любой значимой информации о действиях и перемещениях экстремистов и террористов, которая способствовала бы их задержанию и привлечению к ответственности", - отмечается в сообщении.