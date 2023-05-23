Глава Верховного суда сообщил о снижении в России числа решений о помещении в СИЗО

Тем временем, по данным Вячеслава Лебедева, выросло применение домашнего ареста

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число вынесенных российскими судами в этом году решений о заключении под стражу сократилось на 4%, а применение домашнего ареста выросло на 20%. Об этом сообщил во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"В первом квартале этого года суды удовлетворили 21 314 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу - на 895 ходатайств, или на 4% меньше, чем в первом квартале прошлого года, - сообщил он. - Численность лиц, в отношении которых судами избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 627 лиц, или на 20%".

Кроме того, на 11% (на 5 146) по сравнению с первым кварталом этого года сократилось число удовлетворенных судами ходатайств о продлении срока содержания под стражей.