В Геническе появился мурал в память о погибшем военкоре Татарском

Портрет погибшего нанесли на стену здания на территории парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко

ГЕНИЧЕСК, 23 мая. /ТАСС/. Портрет погибшего военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) появился на стене здания на территории парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в Геническе, передает корреспондент ТАСС.

"Я хорошо знал Максима, мы много сотрудничали. Довелось на Троекуровском кладбище проводить его в последний путь. Наша решимость в отстаивании исторической правды, в сохранении ее позволяет надеяться, что ни один герой не будет забыт", - сказал во вторник на открытии мурала первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич. Рисунок исполнил местный художник Иван.

Малькевич отметил, что ранее в Геническе был открыт первый в России мурал погибшей Дарье Дугиной. "Сейчас мы эстафету исторической, патриотической памяти снова запускаем из Геническа, чтобы другие города и регионы включались в этот процесс", - добавил Малькевич.

Максим Фомин погиб 2 апреля во время взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге во время своего творческого вечера. Ранения получили более 40 человек. В информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины.