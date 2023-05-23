В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за проживание без регистрации

В настоящее время штраф составляет от 2 тыс. рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить ответственность за проживание граждан без регистрации. Об этом заявил журналистам во вторник первый замруководителя фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

В настоящее время статьи 19.15.1. и 19.15.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривают ответственность для российских граждан за проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил регистрации по месту пребывания или месту жительства. В марте этого года "Новые люди" направляли в правительство РФ для получения отзыва законопроект, в котором предлагали признать эти статьи утратившими силу.

"Сегодня мы с коллегами из фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене административной ответственности за проживание без регистрации. Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2 тыс. рублей. Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права", - сказал парламентарий.