В Кабардино-Балкарии ввели запрет на использование беспилотников

Жителей региона обязали регистрировать свои дроны взлетной массой от 150 г до 30 кг

НАЛЬЧИК, 23 мая. /ТАСС/. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили ТАСС во вторник в Совете безопасности региона.

"Оперативным штабом при главе КБР принято решение о запрете использования беспилотников в воздушном пространстве над территорией республики. Граждан обязали регистрировать свои БПЛА взлетной массой от 150 г до 30 кг", - рассказал собеседник агентства.

Запрет на использование БПЛА в воздушном пространстве республики распространяется на все аппараты, за исключением используемых в установленном законодательством порядке. В связи с этим усиливается контроль за соблюдением правил использования дронов на территории КБР.