Турпоток в КБР в первом квартале 2023 года вырос на 20%

За три месяца регион посетили более 1,2 млн человек

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 1,2 млн человек посетили Кабардино-Балкарию за три месяца этого года, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в вторник сообщил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков в пресс-центре ТАСС.

"Рост превысил 1 млн 200 тыс. к прошлому году, мы ожидали 1 млн, но уже превышение. По трем месяцам этого года уже рост на 20% по сравнению с тремя прошлогодними месяцами. Это даже не в сезон, а в межсезонье", - сказал Шогенцуков.

По его словам, раньше такой рост наблюдался лишь в горнолыжный сезон, а сейчас в том числе много желающих пройти по летним маршрутам, которые уже открыты в горах региона.

Министр также выделил три главных конкурентных преимущества республики. Среди них он назвал гору Эльбрус; логистику, так как КБР находится в центре Северного Кавказа, и в соседние регионы можно добраться за два часа; а также бальнеологию (лечение минеральными водами).