ФАДН: государственная идеология помогла бы объединить граждан многонациональной России

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов назвал ошибкой внесение в Конституцию 1993 года указания о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Государственная идеология сегодня нужна России, она помогла бы объединить людей в условиях многонациональной и многоконфессиональной страны. Такое мнение высказал во вторник на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. В статье 13 основного закона страны, в частности, говорится о том, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

"Моя сфера деятельности, которой я занимаюсь, во многом все-таки лежит в идеологической плоскости. Как можно объединить людей такой огромной, сложной, многонациональной, многоконфессиональной страны без какой-то цели - понятной, четкой, грамотно сформулированной для людей: куда мы идем, чего хотим добиться? А это идеология", - сказал Баринов, отвечая на вопрос депутатов о том, следует ли отказаться от запрета на государственную идеологию.

По мнению руководителя ФАДН, внесение в Конституцию РФ 1993 года указания о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной, "было ошибкой".

Ранее патриарх Кирилл отметил особую значимость для страны такой задачи, как выработка общенациональной идеи. Предстоятель РПЦ пояснил, что после советского периода люди были напуганы "политическим тотальным влиянием на жизнь всей страны одной идеологии в течение десятилетий" и слово "идеология" для многих приобрело негативное содержание. При этом полный отказ от какой бы то ни было идеологии, который получил распространение в постсоветской России, по словам патриарха, также является неправильным подходом.

В свою очередь председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков ранее предложил убрать из Конституции РФ статью о невозможности устанавливать в стране какую-либо идеологию. Режиссер отмечал, что статью про идеологию он не считает обязательной.