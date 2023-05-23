Мэр Тюмени сообщил, что благоустройство озера Алебашево возможно по концессии

По словам Руслана Кухарука, на реализацию проекта понадобится почти 2 млрд рублей

ТАСС, 23 мая. Проект благоустройства территории вокруг озера Алебашево в Тюмени, стоимостью 2 млрд рублей, может быть реализован по концессионному соглашению. Об этом сообщил во вторник в рамках Дней Тюменской области в Совфеде мэр города Руслан Кухарук.

"Мы на сегодняшний день также рассматриваем варианты его [проекта благоустройства территории вокруг озера Алебашево] реализации. Рассматриваем вариант концессионного соглашения по реализации в целом проекта по строительству парка", - сказал он.

Кухарук отметил, что на реализацию проекта необходимо около 2 млрд рублей. При этом благоустройство территории будет начато после очистки дна озера.

По словам заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой, на расчистку дна озера необходимо более 250 млн рублей.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что благоустройство территории вокруг озера Алебашево в Тюменской области планируется завершить в 2026 году.

В ноябре 2018 года сообщалось, что один из крупнейших водоемов в Тюмени - озеро Алебашево - будет очищен от мусора и донных отложений к 2021 году. На эти цели было запланировано выделение более 67 млн рублей из федерального бюджета. На базе очищенного озера предполагалось создать рекреационную зону для жителей, сделать подходы к воде, возвести сооружения для отдыха, детские аттракционы. В марте 2020 года сроки очистки озера сдвинули на два года из-за корректировки проектной документации, связанной с технологией очистки дна.