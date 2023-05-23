Глава Google призвал США и ЕС совместно создать правовую базу для регулирования сферы ИИ

Сундар Пичаи отметил, что разработка такого законодательства для предупреждения потенциальных рисков "требует всесторонних дискуссий между правительствами, экспертами и гражданским обществом"

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) подлежит правовому регулированию на основании норм, совместно выработанных США и Евросоюзом. Такое мнение высказал генеральный директор Google Сундар Пичаи в авторской статье, опубликованной во вторник в газете Financial Times.

По его словам, разработка такого законодательства с целью предупреждения потенциальных рисков "требует всесторонних дискуссий между правительствами, экспертами и гражданским обществом". Подспорьем могут стать уже существующие нормативные акты. Помимо правового обеспечения, безопасное применение ИИ требует постоянных инвестиций, добавил Пичаи.

Руководитель Google отметил ключевую роль сотрудничества США и Евросоюза при выработке таких норм: "Важно, чтобы [Вашингтон и Брюссель] тесно работали над созданием надежных, способствующих дальнейшим инновациям правовых механизмов". Пичаи рассматривает ИИ как инструмент для достижении климатических целей, обеспечения устойчивого роста, а также поддержания глобальной конкурентоспособности.

Ранее глава компании - разработчика ChatGPT Сэм Олтмен заявил, что сферу ИИ необходимо регулировать, выразив готовность сотрудничать с властями США по данному вопросу, если с технологией что-то пойдет не так.