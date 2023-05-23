Россияне в среднем после назначения пенсии работают почти 7,5 года

С 2011 года этот показатель увеличился на полтора года, сообщается в итогах Комплексного наблюдения условий жизни населения, опубликованных Росстатом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Продолжительность трудового стажа у россиян после назначения пенсии в среднем в 2022 году составила почти 7,5 года, с 2011 года этот показатель увеличился на полтора года. Об этом сообщается в итогах Комплексного наблюдения условий жизни населения, опубликованных на сайте Росстата.

Так, согласно данным ведомства, среднее число лет продолжительности трудовой деятельности после назначения пенсии в 2022 году составила 7,47 года. В 2011 году этот показатель составлял шесть лет, в 2014-м и 2016-м - 6,3 года, в 2018-м - 6,51 года, в 2020-м - 7,02 года.

Уточняется, что россияне, получающие пенсию по старости, в среднем после назначения пенсии работают 2,28 года. В 2020 году этот показатель был в 2,5 раза больше - тогда он достигал 5,82 года. При этом те, кто получает досрочную трудовую, военную или приравненную к ней пенсию, работают 7,48 года, а те, кто получает пенсию по инвалидности - 11,82 года. В 2011 году эти два показателя составляли 7 лет и 10,4 года соответственно.

По данным Росстата, по итогам 2022 года 17,8% опрошенных россиян указали, что работают после назначения пенсии. Из них от года до четырех лет трудятся 6% респондентов, от пяти до девяти лет - 6,1%, от 10 до 14 лет - 2,8%, 15 лет и более - 1,7%. В 2011 году сообщили о том, что работают, 23% пенсионеров, в 2014-м и 2016-м - 22,3%, в 2018-м - 22,1%, в 2020-м - 20%.