Число заболевших корью в Волгоградской области выросло до 19

Заболевшие не поставили своевременно профилактические прививки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону

ВОЛГОГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Диагноз корь за прошедшие месяцы 2023 года был поставлен 19 жителям Волгоградской области. Об этом во вторник сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В Волгоградской области выявлено 19 случаев кори среди лиц, которые не получили в соответствии с национальным календарем профилактических прививок своевременную иммунизацию", - говорится в распространенном сообщении.

В январе этого года в региональном комитете здравоохранения сообщали ТАСС о первом случае заражения корью с 2019 года, тогда заболел непривитый ребенок.

В России с конца 2022 года начался очередной циклический подъем заболеваемости корью. Он отмечается в среднем каждые четыре-шесть лет и связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори.