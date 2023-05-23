23 мая, 08:44

Число заболевших корью в Волгоградской области выросло до 19

Заболевшие не поставили своевременно профилактические прививки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону

ВОЛГОГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Диагноз корь за прошедшие месяцы 2023 года был поставлен 19 жителям Волгоградской области. Об этом во вторник сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

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"В Волгоградской области выявлено 19 случаев кори среди лиц, которые не получили в соответствии с национальным календарем профилактических прививок своевременную иммунизацию", - говорится в распространенном сообщении.

В январе этого года в региональном комитете здравоохранения сообщали ТАСС о первом случае заражения корью с 2019 года, тогда заболел непривитый ребенок.

В России с конца 2022 года начался очередной циклический подъем заболеваемости корью. Он отмечается в среднем каждые четыре-шесть лет и связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори.

  

Теги:
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