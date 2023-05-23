Лукашенко связал отток кадров за границу с удручающим состоянием некоторых медучреждений

По словам белорусского президента, медицина - "это не только лечение пациентов, но и важная составляющая безопасности государства"

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Вопиющие факты беспорядка в белорусских медицинских учреждениях способствуют оттоку кадров, в том числе за границу. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на совещании, посвященном актуальным вопросам здравоохранения.

"На столе у меня материалы с подробными отчетами экспертной группы и контролирующих органов <…>. Знаете, что меня больше всего удивило? До сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах: стены и потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются", - приводит слова Лукашенко газета "СБ. Беларусь сегодня". "Где-то простаивает дорогостоящее современное оборудование. А ведь порой это единственный шанс на спасение чьей-то жизни. Куда смотрят губернаторы, начальники управлений здравоохранения, руководители центров гигиены, председатели райисполкомов? Правительство, Минздрав знают об этих проблемах или нет?" - возмутился президент.

Он задал вопрос, как чиновники собираются удерживать специалистов на местах, если не созданы нормальные условия для пациентов и врачей. "Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики. Ищут себе место в столице или, что еще хуже, за границей", - сказал глава государства.

"Медицина - это не только лечение пациентов, но и важная составляющая безопасности государства. Без здоровой нации не будет экономики. Без дисциплины, без готовности правильно реагировать на современные вызовы не будет реального суверенитета", - сказал президент.