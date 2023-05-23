ФСО закупила на собранные в службе деньги оборудование и вооружение для участников СВО

Как отметил статс-секретарь - заместитель директора службы генерал-полковник Виктор Шлемин, закуплено "остаточно значимое и оборудование, и вооружение, которые способствуют выполнению задач" специальной военной операции

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Подразделения Федеральной службы охраны (ФСО) собрали деньги, на которые закуплены оборудование и вооружение для участников специальной военной операции (СВО), сообщил статс-секретарь - заместитель директора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин.

"Я считаю, что ветеранская организация Федеральной службы охраны РФ работает достаточно активно даже в условиях сегодняшней непростой обстановки", - сказал он во вторник на заседании круглого стола "Участие ветеранских организаций силовых структур в общественно-политической жизни российского общества: диалог с органами государственной власти" в Совете Федерации.

Шлемин сообщил, что во все подразделения ФСО было направлено обращение ветеранской и профсоюзной организаций, а также Совета по делам молодежи с призывом собрать материальную помощь для участников спецоперации. По его словам, "было собрано достаточно средств, на которые было закуплено достаточно значимое и оборудование, и вооружение, которые способствуют выполнению задач" СВО.

На прошлой неделе Шлемин выступал на церемонии памяти и скорби у мемориального памятника сотрудникам органов государственной охраны и правительственной связи, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Тогда он обратил внимание на то, что сейчас, "как и десятилетия назад, Родина, сплотившись перед лицом внешних угроз, дает отпор всем, кто посягает на суверенитет и целостность России". Замдиректора ФСО подчеркнул, что российские воины сейчас, "не щадя своей жизни, мужественно защищают свободу и независимость и в очередной раз очищают мир от нацизма".