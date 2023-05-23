В СПЧ поддержали идею введения ограничений на арест женщин, воспитывающих малолетних детей

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал это гуманизацией правоохранительной системы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал инициативу, вводящую ограничения на арест женщин, у которых есть малолетние дети. Об этом он заявил во вторник на заседании Совета судей РФ.

"Вячеслав Михайлович [Лебедев, председатель Верховного суда РФ] упомянул тему ареста женщин с малолетними детьми. Это тоже тема гуманизации правоохранительной системы. Здесь мы с вами совершенно солидарны, если преступление не насильственное и не тяжкое, наверное, женщине с малолетними детьми нечего делать в СИЗО, пусть лучше она будет под домашним арестом", - сказал Фадеев.

Как заявил во вторник Лебедев на заседании Совета судей РФ, Верховный суд России предлагает полностью исключить возможность заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести. В подготовленном Верховным судом РФ законопроекте "в отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях - преступлениях средней тяжести насильственного характера".

Предложения Верховного суда РФ также предусматривают запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.