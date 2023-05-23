Более 100 детей из подшефного Бурятии района ДНР отдохнут на Байкале в 2023 году

Регион также помог обеспечить водой жителей населенного пункта Старобешево, построив новый водовод

СТАРОБЕШЕВО /ДНР/, 23 мая. /ТАСС/. Более 100 детей из Старобешевского района ДНР, подшефного Бурятии, отправятся на летний отдых на побережье Байкала. Об этом сообщил ТАСС во вторник зампредседателя правительства Республики Бурятия Игорь Зураев.

"Мы считаем, что у нас в Республике Бурятия Старобешевский - двадцать второй наш район. В этом году более 100 детей отдохнут при поддержке правительства Бурятии, 100 детей будут отдыхать на Байкале", - сказал собеседник агентства.

В 2023 году Бурятия помогла обеспечить водой жителей населенного пункта Старобешево, построив новый водовод. Кроме того, регион проведет в Старобешевском районе капремонт в двух школах и доме культуры, отремонтирует дороги.

В прошлом году в Старобешевском районе были отремонтированы 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей. Летом 2022 года года 98 детей из Старобешевского района отдохнули на Байкале.

16 июня 2022 года во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР.