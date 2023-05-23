Не зарегистрированные в сгоревших домах свердловчане смогут получить материальную помощь

Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Жители Свердловской области, которые проживали в сгоревших при пожарах домах, но не были в них зарегистрированы, смогут получить материальную помощь. Соответствующие изменения в региональное законодательство приняты во вторник, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"По предложению губернатора региона Евгения Куйвашева, в целях оказания материальной помощи максимально возможному кругу лиц, пострадавших в результате пожаров и оказавшихся в связи с этим в трудной жизненной ситуации, изменением, внесенным в областной закон, определено, что материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с уничтожением или повреждением жилья, расположенного на территории Свердловской области, в котором гражданин проживает", - цитируют в пресс-службе председателя Заксобрания Свердловской области Людмилу Бабушкину.

Как уточнили в пресс-службе, новые положения закона будут применяться в отношении людей, потерявших жилье при пожарах после 31 марта 2023 года. Ранняя редакция закона позволяла получить материальную помощь только тем, кто потерял жилье, в котором был зарегистрирован по месту жительства.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.