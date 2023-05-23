На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозой и градом

Возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера

ПЯТИГОРСК, 23 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Ставропольском крае из-за ливней, гроз и шквалистого ветра. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным Ставропольского гидрометцентра, в период 17-20 часов и до конца суток 23 мая и далее в течение суток 24, 25 и 26 мая в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера, связанные с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.