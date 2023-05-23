Более 30 детских садов и школ построят в Новой Москве за 2023 год

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заверил, что все объекты возводятся с учетом современных образовательных стандартов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Свыше 30 школ и детских садов более чем на 14,5 тыс. учебных мест введут в эксплуатацию на территории Новой Москвы в течение этого года. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала года мы уже ввели в эксплуатацию четыре детских сада и две школы. Всего же в новых округах столицы в этом году планируется ввести в строй 15 детских садов на 3,5 тыс. мест и 16 общеобразовательных школ на 11 тыс. мест. <...> Значительный вклад в обеспечение новостроек детскими садами и школами вносят инвесторы, в рамках своих проектов застройки территорий. Так, в этом году на их долю придется 18 образовательных зданий, а за счет бюджета будет построено 13 объектов", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства правительства столицы.

Заммэра уточнил, что к началу нового учебного года планируется открыть шесть школ и четыре детских сада. Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заверил, что все объекты возводятся с учетом современных образовательных стандартов. "Именно поэтому был сделан акцент на индивидуальные дизайнерские проекты, современное техническое оснащение, функциональность и комплексную безопасность. В новых школах и детских садах будут созданы все условия для всестороннего развития детей", - сказал он.

Жидкин также отметил, что перед проектировщиками зданий общеобразовательных школ стояла задача создать условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности учащихся. "Например, в помещениях появятся современные кабинеты, в которых будет установлено высокотехнологичное оборудование. Проектами предусмотрены обновленные спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, пространства для проведения мероприятий, современные пищеблоки. На прилегающих территориях разместятся благоустроенные школьные дворы со спортивными зонами и озеленением", - пояснил глава департамента.

Всего к 2035 году в Новой Москве планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов, заключили в пресс-службе.