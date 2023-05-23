В Белгородской области отселили жителей девяти населенных пунктов

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, речь идет о жителях Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Горы Подол, Замостья и Сподарюшено

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Жители девяти населенных пунктов Белгородской области отселены из-за проникновения в понедельник украинской украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Грайворонского округа региона. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Как написал губернатор, фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Горы Подол, Замостья и Сподарюшено.

Украинская диверсионно-разведывательная группа в понедельник зашла на территорию Грайворонского округа. В первый день атаки ДРГ пострадали восемь человек, на второй день губернатор сообщил о еще двоих раненых, которые находятся в населенных пунктах, куда зашла ДРГ. Пожилая женщина умерла во время эвакуационных мероприятий. Пункты временного размещения (ПВР) созданы в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе региона.

В связи с попыткой прорыва ДРГ в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Сейчас ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и их уничтожению. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов.