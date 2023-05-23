ИСАА МГУ вводит несколько новых курсов и программ по Африке

Директор института Алексей Маслов также отметил, что осенью примут общую государственную программу поддержки развития востоковедения и африканистики

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. ИСАА МГУ с этого года вводит несколько новых курсов и программ, связанных с социально-политическим и экономическим развитием Африки и со стажировками в африканские страны. Об этом во вторник сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов, выступая на круглом столе "Россия - Африка: перспективы экономического сотрудничества".

"Мы уже с этого года вводим целый ряд новых курсов, даже программ, связанных с социально-политическим развитием, с ведением бизнеса и предпринимательства в Африке. Это связано и со стажировками в Африке, в различных африканских центрах, прежде всего в ЮАР, Нигерии, Эфиопии, Танзании и в ряде других стран", - отметил Маслов.

По его словам, необходима мотивация людей, которые будут заниматься Африкой. "Наверное, впервые за всю историю развития РФ с 1991 года, в ряде школ мы вводим преподавание африканских языков. Многие говорили - это невозможно, кто же будет интересоваться Африкой, все хотят изучать другие языки, оказалось, нет, при правильной постановке вопроса, при работе со школами, при объяснениях, куда надо двигаться, это стало возможным", - пояснил Маслов.

Директор также подчеркнул, что осенью будет принята общая государственная программа поддержки развития востоковедения и африканистики. "Она принимается на верхнем уровне, Министерство науки и образования ее разработало, там заложено создание аналитических центров, в том числе и по африканистике. Государство финансирует создание, открытие новых мест обучения, создание новых центров и лабораторий по Африке", - отметил он.