В Перми полностью ликвидировали очереди в детские сады

По словам главы города Алексея Демкина, власти также перестроили работу муниципальных дошкольных учреждений, открыв круглосуточные и дежурные группы, чтобы максимально содействовать работе промышленности

ПЕРМЬ, 23 мая. /ТАСС/. Очереди в детские сады Перми полностью ликвидированы, удалось достичь стопроцентной доступности дошкольного образования, сообщил во вторник глава города Алексей Демкин в ходе ежегодного доклада перед депутатами Пермской городской думы.

"Администрация Перми добилась стопроцентной доступности дошкольного образования. Это означает, что в детских садах Перми больше нет очередей, когда родителям приходилось ждать, чтобы отдать ребенка в дошкольное учреждение образования. К решению этой задачи мы шли несколько лет, ежегодно увеличивая число мест в детских садах, как муниципальных, так и частных", - сообщил Демкин.

Он также отметил, что городские власти перестроили работу муниципальных детских садов, открыв круглосуточные и дежурные группы, чтобы максимально содействовать работе промышленности. Кроме того, с ноября 2022 года дети мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне СВО, посещают детские сады бесплатно. Эта мера поддержки действует и в 2023 году.

Решать вопрос дефицита мест в детских садах Перми и края власти региона начали в 2015 году. Всего в Прикамье расположено более 1,6 тыс. детских садов, школ и организаций дополнительного образования.