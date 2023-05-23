23 мая, 09:59

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 12%

Зарегистрировано 488 тыс. случаев, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей выросла на 12%. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей выросла на 12%, зарегистрировано 488 тыс. случаев. Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 12,9%", - говорится в сообщении.

В то же время заболеваемость ковидом снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 13%, зарегистрировано 16,5 тыс. случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем новой коронавирусной инфекции в базу VGARus с нарастающим итогом по состоянию на 22.05.2023 года загружено более 256 тыс. геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", - уточнили в ведомстве. 

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