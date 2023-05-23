23 мая, 10:01

От клещевого энцефалита привились около 2,4 млн россиян

Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек, сообщили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Порядка 2,36 млн россиян вакцинировались от клещевого энцефалита, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

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"По состоянию на 20-ю неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита привито 2,36 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,95 млн", - говорится в сообщении.

Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек, уточнили в пресс-службе.

В медицинские учреждения обратились 104 тыс. человек из-за укусов, случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом продолжают выявляться.

  

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