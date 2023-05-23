Жителей Евпатории предупредили о громких звуках в городе из-за учений силовых структур

Глава городской администрации Елена Демидова попросила жителей сохранять спокойствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Громкие звуки возможны в городе Евпатории Республики Крым во вторник из-за учений силовых структур. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Демидова в своем Telegram-канале.

"Уважаемые евпаторийцы, сегодня планируются учения силовых структур. Прошу сохранять спокойствие, если в городе будут слышны звуки", - говорится в опубликованном сообщении.

Евпатория с населением более 100 тыс. человек находится на западном побережье Крыма с выходом к Черному морю, в 66 км к северу от Севастополя.