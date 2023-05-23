Турпоток из Китая в Москву вырос в пять раз в I квартале 2023 года

По словам председателя комитета по туризму столицы Евгения Козлова, ведется работа по возобновлению групповых безвизовых туров

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в I квартале вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель комитета по туризму города Евгений Козлов.

"По въездному турпотоку из Китая пик приходился на 2019 год и составил 871 тыс. человек. А дальше мы понимаем, что ковид внес свои коррективы, но уже сейчас мы видим по I кварталу 2023 года пятикратный рост относительно I квартала 2022 года", - сказал Козлов в кулуарах Российско-Китайского бизнес-форума.

По его словам, в Москве для возобновления интенсивного взаимодействия ведется серьезная работа по нескольким направлениям. В их числе - работа по возобновлению групповых безвизовых туров. "А это те туристы, которые раньше составляли большую часть всего туристического потока, проходящего в Москву из Китая", - подчеркнул он.

Председатель комитета также добавил, что власти города ждут старта электронной визы, так как она облегчит возможность для индивидуальных туристов посещать Москву.

"Это именно те факторы, которые, по нашему мнению, будут способствовать активному возобновлению въездного туристического потока со стороны Китая", - отметил Козлов.

В Шанхае (КНР) 23 мая проходит Российско-Китайский бизнес-форум. В рамках форума пройдет пленарное заседание с участием Михаила Мишустина, ряд тематических панельных сессий по вопросам развития инвестиционного сотрудничества, также запланированы взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, энергетики, финансово-банковского сотрудничества, и отдельные В2В встречи.