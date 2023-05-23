Почти 300 специалистов из ЦФО соберутся в Липецке на образовательный форум по IT-среде

Мероприятие пройдет с 18 по 28 июля

ЛИПЕЦК, 23 мая. /ТАСС/. Около 300 специалистов из всех регионов Центрального федерального округа соберутся с 18 по 28 июля в Липецке на молодежном образовательном форуме "Область будущего". Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Почти 300 специалистов со всего округа в возрасте от 18 до 35 лет соберутся на форуме в Липецке, который впервые пройдет в рамках платформы Росмолодежь. События", - сказал Артамонов. Он напомнил, что подобный форум стал уже традиционным для области, однако география участников мероприятия теперь расширилась. "Это очень интересная история, участники проходят серьезный образовательный и практический интенсив, а мы получаем обратную связь от молодежи - свежие идеи и предложения, как сделать регион лучше", - отметил Артамонов.

По его словам, для участников организуют образовательную программу, в рамках которой рассмотрят лучшие практики использования информационно-коммуникационных технологий и идеи по их совершенствованию. "Участники прокачают свои навыки в сфере IT, обменяются опытом с коллегами из разных регионов и получат полезные контакты, также предусмотрена полезная внеучебная деятельность", - рассказал Артамонов.

Как ожидается, форум будет состоять из двух смен. Первая смена - IT-город - пройдет с 18 по 21 июля для тех, кто хочет реализовывать себя в программировании, разработке приложений, для участников киберспортивных организаций и дисциплин, специалистов в области data scientist, data-инженеров и аналитиков, Python и Java-разработчиков, а также специалистов кибербезопасности и начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов. С 25 по 28 июля пройдет смена IT-искусство, она соберет молодых представителей цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR-разработчиков, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн- и геймдизайнеров.

Кроме того, как пояснили в пресс-службе областного правительства, в рамках форума состоится также всероссийский конкурс молодежных проектов, участники которого смогут получить до 1 млн рублей на поддержку социально значимых проектов.