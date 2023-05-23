23 мая, 10:00

В Ростовской области объявили предупреждение о ливне и сильном ветре

Скорость порывов ветра может достигать в регионе 24 мая 23 м/с

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области на среду из-за ожидаемого ливня и сильного ветра до 23 м/с. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Штормовое предупреждение: в течение суток 24 мая местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС призвали жителей региона быть внимательными и соблюдать правила личной безопасности. 

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