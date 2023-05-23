Нацпроект "Здравоохранение" обеспечивает больницы КБР высокотехнологичным оборудованием

Кабардино-Балкария достигла показателя по снижению больничной летальности от инсульта - 16,2%

НАЛЬЧИК, 23 мая. /ТАСС/. Смертность от инсульта в больницах Кабардино-Балкарии (КБР) снизилась благодаря использованию в лечебных учреждениях высокотехнологичного оборудования. Техника закупается на средства нацпроекта "Здравоохранение", сообщила во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

"Кабардино-Балкария достигла показателя по снижению больничной летальности от инсульта, установленного согласно федеральной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - 16,2%. По России средняя цифра - 16,4%. Это стало возможным благодаря приобретению современного оборудования по нацпроекту "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Так, в региональном сосудистом центре на базе Республиканской клинической больницы и двух первичных сосудистых отделениях - в Городской клинической больнице №1 Нальчика и ЦРБ Прохладненского района, ввели в эксплуатацию компьютерный рентгеновский томограф, восемь аппаратов ИВЛ, стол для кинезотерапии.

Пациентам с острыми нарушениями кровообращения в первые часы выполняется внутривенная тромболитическая терапия (тромболизис).

Отмечается, что по итогам прошлого года республика вошла в десятку субъектов, достигших целевого уровня по тромболизису - 9,3% при плане по РФ 7%. Проводится и тромбоэмболэктомия - хирургическое вмешательство, позволяющее удалить тромб из сосудов головного мозга.