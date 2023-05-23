23 мая, 10:30

Участники митинга в Бишкеке выступили против попытки реабилитации экс-президента Бакиева

Поводом послужило опубликованное в социальных сетях интервью с экс-президентом

БИШКЕК, 23 мая. /ТАСС/. Митинг против попыток реабилитации экс-президента Курманбека Бакиева состоялся во вторник в столице Киргизии. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Участники акции, среди которых были в основном члены общественного объединения "Мекен шейиттери", а также родственники погибших во время революции, собрались на центральной городской площади Ала-Тоо и потребовали от властей и общественности прекратить попытки реабилитации бывшего президента страны Бакиева.

Как считают митингующие, Бакиева необходимо немедленно арестовать в случае возвращения на родину, поскольку существует соответствующее решение суда. А любые попытки создания положительного имиджа бывшего главы государства должны пресекаться на уровне властей и общественности.

По оценке сотрудников правоохранительных органов, в митинге приняли участие от 20 до 30 человек.

Бакиев был свергнут в результате народной революции в апреле 2010 года. Во время противостояния более 80 противников экс-президента были убиты охранявшими здание президентской администрации военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Еще несколько сотен получили ранения, в том числе огнестрельные. Несмотря на вооруженное сопротивление своих сторонников, Бакиев был вынужден сначала в целях безопасности уехать из Бишкека, а затем из республики. На протяжении 13 лет он проживает в Белоруссии, киргизская сторона неоднократно требовала от Минска экстрадиции бывшего президента, однако каждый раз получала отказ. На родине он заочно был признан судом виновным в совершении ряда преступлений и приговорен к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы.

Поводом для митинга на площади Ала-Тоо послужило опубликованное в социальных сетях журналистом государственного телеканала Кадыром Кошалиевым интервью с Бакиевым. Участники акции посчитали, что таким образом предпринимаются попытки реабилитации свергнутого президента с перспективой его возвращения в республику. Во время митинга было объявлено, что опубликовавший интервью журналист уволился с гостелеканала. 

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