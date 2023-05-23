Моргенштерну грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Штраф до 50 тыс. рублей грозит рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен в РФ в список иноагентов) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Соответствующие материалы поступили во вторник в Савеловский суд Москвы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении А. Т. Моргенштерна по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей для юридических.

Минюст РФ 6 мая внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd (Израиль) и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.