В ЛНР вновь заработал интернет

В пресс-службе правительства республики сообщили об устранении аварии на оборудовании провайдера

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Интернет вновь заработал в ЛНР после устранения аварии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

"Авария на оборудовании провайдера устранена, в республику вернулся интернет", - отмечается в Telegram-канале правительства со ссылкой на министерство связи и массовых коммуникаций республики.

Ранее в министерстве ТАСС сообщили, что в Луганске и окрестностях не работают интернет и банкоматы, причины этого уточнялись. При этом в Луганске нельзя было дозвониться на многие номера телефонов как российской, так и украинской кодификации.