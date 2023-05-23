23 мая, 09:56

В ЛНР вновь заработал интернет

В пресс-службе правительства республики сообщили об устранении аварии на оборудовании провайдера

ЛУГАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Интернет вновь заработал в ЛНР после устранения аварии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

"Авария на оборудовании провайдера устранена, в республику вернулся интернет", - отмечается в Telegram-канале правительства со ссылкой на министерство связи и массовых коммуникаций республики.

Ранее в министерстве ТАСС сообщили, что в Луганске и окрестностях не работают интернет и банкоматы, причины этого уточнялись. При этом в Луганске нельзя было дозвониться на многие номера телефонов как российской, так и украинской кодификации. 

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