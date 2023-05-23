Минздрав Чехии заявил, что в мире наблюдается плохая ситуация со снабжением лекарствами

По словам главы ведомства Властимила Валека, проблема касается даже "богатых стран", где базируются крупнейшие фармацевтические компании

ПРАГА, 23 мая. /ТАСС/. Ситуация со снабжением лекарственными препаратами плохая во всей Европе и по всему миру, а их недостаток ставит под угрозу жизни пациентов. Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Чехии Властимил Валек, слова которого привел во вторник новостной портал idnes.cz.

"Ситуация [со снабжением лекарствами] плохая во всей Европе и по всему миру. Жесточайшая нехватка лекарств угрожает жизни многих граждан. У 75% диабетиков в Болгарии отсутствует инсулин. Даже богатые страны, где базируются крупнейшие фармацевтические компании, такие как Швейцария, остаются без лекарств", - сказал Валек.

Между тем министр отметил, что в Чехии не было зафиксировано смертей из-за недостатка лекарственных препаратов. Проблема со снабжением лекарствами, по его словам, стала следствием того, что их производство переместилось из Европы в Азию. "На фармацевтическом рынке сложилась недопустимая ситуация. Правительство [страны] не может произвести заказы [лекарств для нужд пациентов]. Производитель [лекарств без учета реального положения] решает, кому и сколько [лекарственных препаратов] поставлять", - сказал Валек.

В Чехии в течение последних месяцев ощущается значительный дефицит, в частности, пенициллина, детских сиропов от простуды и инсулина. Глава Минздрава заверяет, что проблема с поставками лекарств будет полностью решена осенью, отметил портал.