Суд Лондона отказал принцу Гарри в возможности обжаловать решение по оплате своей защиты

Исполнительный комитет по защите членов королевской семьи и публичных персон в 2020 году отказал принцу Гарри в предоставлении ему полицейской защиты

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отказался предоставить принцу Гарри право на обжалование в судебном порядке решения МВД Великобритании лишить его возможности самому платить за полицейскую охрану. Как сообщила во вторник газета The Daily Telegraph, такое решение принял Высокий суд Лондона по итогам рассмотрения дела на прошлой неделе.

Адвокаты герцога Сассекского пытались добиться пересмотра решения Исполнительного комитета по защите членов королевской семьи и публичных персон (Ravec), который в 2020 году отказал принцу Гарри в предоставлении ему полицейской защиты. Этот вердикт последовал за его решением прекратить поддерживать статус старшего члена британской королевской семьи. Тогда же члены комитета не разрешили сыну короля Карла III самостоятельно платить за услуги полиции.

Представители принца Гарри указали в суде, что члены Ravec "не имели права принимать такого решения", сообщает вещательная корпорация Би-би-си. Адвокаты МВД в свою очередь указали на то, что было бы неразумно подвергать полицейских излишней опасности из-за "оплаты, произведенной частным лицом".

Параллельно в июле прошлого года принц Гарри получил разрешение Высокого суда обжаловать само решение комитета.

Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл прекратили поддерживать статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года. С того дня пара потеряла возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. В качестве причин такого решения они назвали проявления расизма и равнодушия к проблемам супругов со стороны членов королевской семьи и их окружения, никакие имена при этом названы не были.