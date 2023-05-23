В Астраханской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов

Ограничение не будет касаться дронов, используемых органами госвласти и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления

АСТРАХАНЬ, 23 мая. /ТАСС/. Использование беспилотных гражданских воздушных судов запрещено на территории Астраханской области, соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Бабушкин. Об этом сообщается во вторник на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Постановлением губернатора Астраханской области "Об ограничении использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Астраханской области" введены ограничения в виде запрета на использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Астраханской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет не касается беспилотников, используемых органами госвласти и подведомственными им организациями, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также другими организациями и физическими лицами по договору с указанными органами и подведомственными им организациями.

Использование беспилотников физическими и юридическими лицами допускается только на основании решения оперштаба Астраханской области. Нарушение пользователями воздушного пространства повлечет административные штрафы: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан; от 50 тыс. до 100 тыс. - для должностных лиц; от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток - для юридических лиц.