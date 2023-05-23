В кабмине заявили, что отмена штрафов за проживание без регистрации противоречит закону

В правительстве подчеркнули, что это не позволит достигнуть "превентивных целей законодательства об административных правонарушениях, а также обеспечить защиту охраняемых законом ценностей"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Изменения, предлагаемые законопроектом об отмене штрафов за проживание граждан без регистрации, не согласуются с целями базового закона, который предписывает такое правило. Об этом говорится в официальном отзыве правительства РФ, опубликованном в думской электронной базе во вторник.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить административную ответственность за проживание граждан без регистрации. Проектом предусматривается признать статьи 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) утратившими силу.

По мнению кабмина, эти статьи КоАП РФ обеспечивают реализацию соответствующих положений базового закона "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ".

"Целью регистрационного учета согласно части первой статьи 3 закона является не только обеспечение необходимых условий для реализации гражданином РФ его прав и свобод, но и исполнение им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом", - считают в кабмине.

Там обратили внимание, что отмена штрафов не позволит достигнуть "превентивных целей законодательства об административных правонарушениях, а также обеспечить защиту охраняемых законом ценностей". "На основании изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в документе.