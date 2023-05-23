В ЯНАО откроют медцентр для реабилитации после инсульта и неврологических заболеваний

Учреждение должно заработать в Ноябрьске в сентябре

ТАСС, 23 мая. Новый медицинский центр, где будут предоставлять услуги по диагностике различных патологий, а также реабилитации после инсультов, травм и неврологических заболеваний, возведут в Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

"Региональные меры поддержки для бизнеса помогут предпринимателю из Ноябрьска открыть медцентр с выездной лабораторией, отделением скорой медпомощи, услугами амбулаторно-поликлинического профиля по диагностике и профилактике, а также реабилитации после инсультов, травм и неврологических заболеваний. Кроме того, в центре будут принимать психолог и психотерапевт. Проект создаст порядка 80 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

В трехэтажном здании разместятся кабинеты для приема пациентов, молекулярной диагностики, помещения для проведения рентгеновского исследования и магнитно-резонансной томографии. Сейчас закупается оборудование для медцентра, ведутся ремонтные работы. Открытие запланировано на сентябрь 2023 года.