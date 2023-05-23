Учащиеся четырех школ Москвы начнут изучать африканские языки с 1 сентября 2023 года

К разработке образовательных программ привлекли магистров и аспирантов Института стран Азии и Африки МГУ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Преподавание африканских языков начнется с 1 сентября 2023 года в четырех школах Москвы, к разработке соответствующих программ привлечены магистры и аспиранты Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Об этом сообщил директор вуза Алексей Маслов на круглом столе "Россия - Африка: перспективы экономического сотрудничества".

"Речь идет прежде всего о суахили, это три школы и одна школа - амхарский, плюс мы будем вводить йоруба и ряд других языков чуть позже, - сказал Маслов. - Наш такой экспертный прогноз, что с сентября этого года как минимум более 150 человек в разных школах Москвы уже будут изучать африканские языки. Нагрузка небольшая, речь идет об одном-двух уроках в неделю <...>. Наша задача не столько выучить африканский язык, сколько создать мотивацию для детей к дальнейшему изучению Африки".

К разработке программ и преподаванию, по его словам, привлечены магистры и аспиранты ИСАА. "Университетский преподаватель <...> не нужен для такого уровня, а магистры активно разрабатывают специальные программы, адаптированные для школьников, <...>, думаю, что можно будет поделиться какими-то успехами уже <...> к концу этого года", - отметил Маслов.

По его словам, программа будет расширяться, ее поддерживает департамент образования города Москвы, и есть несколько школ, которые активно развивают не только преподавание языков, но регионоведение Африки, это рассказ о культуре, истории и экономике Африки. "Я думаю, что если опыт будет удачный, в чем, честно говоря, я не сомневаюсь, то потом его можно будет масштабировать уже и на другие регионы России", - сказал Маслов.