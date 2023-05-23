ЕСПЧ обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки

Ассоциация ACCEPT назвала это решение историческим и потребовала от парламента и правительства изменить Гражданский кодекс страны

БУХАРЕСТ, 23 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал во вторник Румынию принять закон, признающий однополые браки. Об этом сообщил портал hotnews.ro.

Решение принято через четыре года после того, как румынская ассоциация ACCEPT по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров и несколько частных лиц подали в ЕСПЧ жалобу, в которой указывалось на нарушение румынским государством статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, предусматривающей право на уважение частной и семейной жизни, отмечает портал. Решение было вынесено во вторник по делу Бухучану и Чуботару, а также 20 других семей, образованных лицами одного пола. Суд констатировал, что Румыния нарушила статью 8 конвенции в отношении как частной, так и семейной жизни.

Ассоциация ACCEPT назвала это решение историческим и потребовала от парламента и правительства изменить Гражданский кодекс Румынии, чтобы разрешить браки между лицами одного пола, узаконить гражданское партнерство независимо от пола партнеров и обеспечить защиту семей, члены которых не находятся ни в браке, ни в гражданском партнерстве, в области имущества, здравоохранения и противодействия домашнему насилию.

Флорин Бухучану и Виктор Чуботару подали в ЕСПЧ жалобу на румынское государство после того, как получили в ЗАГСе обоснованный положениями Гражданского кодекса отказ признать семейные отношения между ними. К их инициативе присоединились другие подобные пары, отмечает hotnews.ro, так как законопроект о гражданском партнерстве блокирован в румынском парламенте.