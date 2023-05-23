Метрополитен и наземный транспорт Петербурга будут работать круглосуточно в День города

Движение поездов будет осуществляться в ночь на 28 мая с 10-минутными интервалами, наземный транспорт будет работать с 30-минутным интервалом с 00:00 до 06:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Режим работы метрополитена и 11 маршрутов городского транспорта будут изменены в ночь с 27 на 28 мая в Санкт-Петербурге. Они будут работать круглосуточно на период проведения "Петровского фестиваля огня", который завершает цикл праздничных мероприятий к 320-летию Петербурга, сообщили в городском комитете по транспорту во вторник.

"На период проведения "Петровского фестиваля огня" для транспортного обслуживания петербуржцев и гостей города в ночь с субботы, 27 мая, на воскресенье, 28 мая, в круглосуточном режиме будут работать петербургский метрополитен и 11 маршрутов городского транспорта", -говорится в сообщении.

В комитете добавили, что движение поездов метрополитена будет осуществляться всю ночь с 10-минутными интервалами. Городской наземный транспорт в ночь с 27 на 28 мая будет работать с 30-минутным интервалом с 00:00 до 06:00.

Ранее городской комитет по развитию туризма сообщал, что к 320-летию Петербурга пройдет более 200 праздничных мероприятий. На территории Петропавловской крепости состоится торжественная церемония полуденного выстрела, а также пройдет праздничный концерт. Утром и вечером будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. Вечером 27 мая состоится ежегодный гала-концерт "Классика на Дворцовой", который ежегодно проходит при поддержке правительства города.

Дворцовый мост будет разведен под звуки классической музыки. В исполнении симфонического оркестра "Северная Симфония" Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина прозвучат произведения знаменитых русских и зарубежных композиторов. В полночь празднование завершится на Стрелке Васильевского острова, где пройдет "Петровский фестиваль огня". В течение часа каждые 10 минут будут представлены огненные выступления команд из Китая, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Турции и Таджикистана.