Арт-институции из регионов России представят проекты на фестивале "Архстояние" под Калугой

Мероприятие пройдет с 28 по 30 июля

КАЛУГА, 23 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние", который пройдет с 28 по 30 июля в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области, впервые представит арт-индустрии регионов России. Институциональные кэмпы из Самары, Москвы, Апатитов, Тюмени покажут свои проекты в рамках темы "Игра в предсказания", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе арт-парка.

"Впервые частью фестиваля станет программа институциональных кэмпов - самые заметные частные и государственные институции со всей страны представят свои проекты, став соавторами "Архстояния". Так, "Пушкинский.Ю" (молодежное направление государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве - прим. ТАСС) проведет мастер-класс "В поисках предсказания", участники которого совершат прогулку-медиацию и попробуют проанализировать окружающую действительность как образное пространство. Размышления и послания потомкам запишут на листочки и поместят в "Капсулу предсказаний" от хедлайнера фестиваля Алексея Козыря", - рассказали в пресс-службе.

На фестивале представят индустриальные кэмпы от молодых художников, студентов художественных вузов, в том числе из Апатитов, Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси (Грузия), Алма-Аты (Казахстан), Самары. Так, студенты институт бизнеса и дизайна из Москвы с помощью проекта "Калейдоскоп" раскроют тему восприятия и доверия в турбулентном мире. Арт-группа из Тюмени "НИИ Собачьих дел" в рамках проекта "Изыскания-674" предлагает освоить художественные инструменты для исследования природных процессов на территории парка. Арт-площадка из Самары галерея "Виктория" представит в том числе проект "Я иду искать" - индивидуальный квест, участники которого на территории Никола-Ленивца смогут найти арт-объекты от авторов кэмпа, всего будут спрятаны 100 работ - от графики до скульптуры.

Международный фестиваль ландшафтных объектов "Архстояние" пройдет с 28 по 30 июля в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области, его хедлайнерами станут архитектор Алексей Козырь и художница Ирина Корина. Арт-парк Никола-Ленивец считается самым большим арт-парком Европы, он находится вокруг одноименной деревни в Калужской области и создан художником Николаем Полисским, в постоянной экспозиции под открытым небом расположены арт-объекты Бобур, Николино Ухо, Блиндаж, Вселенский разум и несколько других.