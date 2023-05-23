Пилотный проект изменений уровней высшего образования в РФ пройдет в 2023-2026 годах

Предлагается установить несколько уровней обучения: базовое высшее образование и специализированное, а также профессиональное - аспирантуру

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ проведет изменения уровней высшего образования в 2023-2026 учебных годах в рамках пилотного проекта. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

"Правительство РФ постановляет: провести в 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 учебных годах пилотный проект по изменению системы уровней профессионального образования в образовательных организациях высшего образования (далее - пилотный проект)", - говорится в документе.

Проектом предлагается установить несколько уровней обучения: базовое высшее образование и специализированное, а также профессиональное - аспирантуру.

Ранее 12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске данного проекта в шести вузах страны. Он будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры. В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.

Согласно проекту, пилотные вузы в течение десяти дней со дня принятия постановления должны разместить информацию об особенностях приема на своем официальном сайте, а также каждые полгода до 10 июня и до 10 января предоставлять в Минобрнауки доклад о ходе проведения проекта.

Критериями эффективности реализации проекта предлагается сделать удельный вес численности обучающихся по образовательным программам базового высшего образования и специализированного высшего образования и количество новых образовательных программ.

В новость была внесена правка (14:07 мск) — передается с исправлением временного промежутка в лиде, верно - 2023-2026 годах.